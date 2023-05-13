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Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ 13 мая возросло до пяти

Происшествия
Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ 13 мая возросло до пяти

Количество пострадавших от удара Вооруженных сил Украины по Донецку возросло до пяти. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

В личном Telegram-канале он указал, что на улице Этюдной в Куйбышевском районе города получили ранения женщина 1971 года рождения и мужчина 1976 года рождения. Информацию о состоянии дончан не уточняют.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации указали количество раненых в населенных пунктах республики. Среди них были трое жителей Донецка.
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