Игрокам «Зенита» в пятый раз подряд вручили золотые медали и главный трофей чемпионата России по футболу

«Зенит» еще в 26-м туре досрочно подтвердил свой чемпионский статус. Команда Сергея Семака, набрав 64 очка, лидирует в чемпионате РФ по футболу. Далее три места занимают ЦСКА с 51 баллом, «Ростов» и «Спартак», у которых по 50 очков.