Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Игрокам «Зенита» в пятый раз подряд вручили золотые медали и главный трофей чемпионата России по футболу

Спорт
Игрокам «Зенита» в пятый раз подряд вручили золотые медали и главный трофей чемпионата России по футболу

Футболистам петербургского «Зенита» после матча 27-го тура против ФК «Краснодар» пятый раз подряд вручили чемпионские золотые медали и главный трофей турнира — кубок Российской премьер-лиги (РПЛ).

Награды высшей пробы за победу в чемпионате России сезона-2022/23 игрокам вручили президент Российского футбольного союза Александр Дюков и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Встреча 27-го тура на родном для петербуржцев стадионе «Газпром Арена» закончилась вничью 2:2.

«Зенит» еще в 26-м туре досрочно подтвердил свой чемпионский статус. Команда Сергея Семака, набрав 64 очка, лидирует в чемпионате РФ по футболу. Далее три места занимают ЦСКА с 51 баллом, «Ростов» и «Спартак», у которых по 50 очков.

«Зенит» сдержал свое обещание и сыграл сегодня в золотой форме в честь свой досрочной победы в РПЛ.
зенит золотые медали рпл кубок рпл
Военкоры ФАН