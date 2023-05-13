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Огненный гриб после мощного взрыва в Хмельницкой области попал на видео

Происшествия
Огненный гриб после мощного взрыва в Хмельницкой области попал на видео

Видео мощного взрыва с образованием огненного гриба в Хмельницкой области Украины попало в Сеть. Столб пламени поднялся над объектом критической инфраструктуры.

Взрыв произошел за пределами населенных пунктов. По предварительной информации, объектом критической инфраструктуры мог оказаться склад боеприпасов.

Ранее администрация Хмельницкой области сообщила, что в регионе произошло масштабное возгорание на одном из объектов инфраструктуры. В связи с происшествием некоторые поезда будут следовать с измененным графиком.
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