Огненный гриб после мощного взрыва в Хмельницкой области попал на видео

Видео мощного взрыва с образованием огненного гриба в Хмельницкой области Украины попало в Сеть. Столб пламени поднялся над объектом критической инфраструктуры.
Взрыв произошел за пределами населенных пунктов. По предварительной информации, объектом критической инфраструктуры мог оказаться склад боеприпасов.
Ранее администрация Хмельницкой области сообщила, что в регионе произошло масштабное возгорание на одном из объектов инфраструктуры. В связи с происшествием некоторые поезда будут следовать с измененным графиком.