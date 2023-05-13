Украинский суд заочно приговорил бывшего командующего ЧФ РФ Александра Витко к 15 годам тюрьмы

Об этом стало известно 13 мая, в субботу. Экс-командующему также назначили штраф в 160 миллиардов рублей, указывается в сообщении. Военная прокуратура Украины в 2016 году направила в суд обвинение против адмирала по нескольким уголовным статьям, в том числе в государственной измене. СК РФ, в свою очередь, возбудил дело по факту незаконной политики Генпрокуратуры Украины.