Украинский суд заочно приговорил бывшего командующего ЧФ РФ Александра Витко к 15 годам тюрьмы

Днепровский суд Киева заочно приговорил бывшего командующему Черноморским флотом России адмирала Александра Витко к 15 годам заключения под стражей. Соответствующей информацией поделилось местно издание «Страна».
Об этом стало известно 13 мая, в субботу. Экс-командующему также назначили штраф в 160 миллиардов рублей, указывается в сообщении. Военная прокуратура Украины в 2016 году направила в суд обвинение против адмирала по нескольким уголовным статьям, в том числе в государственной измене. СК РФ, в свою очередь, возбудил дело по факту незаконной политики Генпрокуратуры Украины.
Напомним, Александр Витко командовал российским Черноморским флотом с апреля 2013 года по май 2018 года.