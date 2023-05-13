Восстановление позиций Сирии в регионе тормозит новый законопроект США

Также США расширят так называемый «Акт Цезаря», который был подписан американским экс-президентом Дональдом Трампом в 2019 году. Согласно документу, Вашингтон может вводить санкции в отношении организаций и физических лиц, оказывающих прямую или косвенную помощь правительству САР. МИД Сирии раскритиковал документ, заявив, что он построен на ложных показаниях группировок, враждебно настроенных по отношению к их населению.