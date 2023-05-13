Восстановление позиций Сирии в регионе тормозит новый законопроект США

В США разработали законопроект, направленный на противодействие нормализации отношений Сирии со странами региона. Он включает расширение санкций и угрожает правительствам, которые устанавливают дипломатические отношения с лидером республики.
Конгрессмены представили законопроект 11 мая. Он предусматривает расширение полномочий Штатов вводить новые пакеты санкций против государств, которые стремятся наладить отношения с президентом САР Башаром Асадом.
Документ ориентирован на лиц, которые поддерживают правительство Асада в политике, бизнесе и банковском деле. К нарушителям могут быть применены рестрикции, такие как заморозка активов или даже арест. Документ был составлен республиканцами Джоном Уилсоном и Майклом Макколом, демократом Стивом Коэном и несколькими членами Палаты представителей.
«Асад и его российские и иранские сторонники продолжают совершать ужасающие акты против сирийского народа и подрывают региональную безопасность. Они должны быть привлечены к ответственности за эти преступления, а не безоговорочно приветствоваться международным сообществом. Соединенные Штаты должны использовать все наши рычаги, чтобы остановить нормализацию отношений с Сирией», — заявил председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам.
Закон разработали в ответ на восстановление членства Дамаска в Лиге арабских государств (ЛАГ). Это решение привело в ярость американских чиновников, которые хотят сохранить Сирию изолированной. Политики США заявляют, что Асад «не заслуживает» восстановления отношений после того, как якобы ввергнул страну в гражданскую войну.
«Мы выступаем против нормализации Сирии и призывали бы все государства так делать», — сказал официальный представитель Белого дома.
Также США расширят так называемый «Акт Цезаря», который был подписан американским экс-президентом Дональдом Трампом в 2019 году. Согласно документу, Вашингтон может вводить санкции в отношении организаций и физических лиц, оказывающих прямую или косвенную помощь правительству САР. МИД Сирии раскритиковал документ, заявив, что он построен на ложных показаниях группировок, враждебно настроенных по отношению к их населению.
Во время заседания членов ЛАГ в Каире, которое прошло 7 мая, страны из Лиги арабских государств приняли решение вернуть Сирию в организацию. По словам генерального представителя ООН Антониу Гутерреша, возвращение страны в ЛАГ может остановить конфликт на территории республики.