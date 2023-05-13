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Количество жертв религиозного культа в Кении выросло до 201 после обнаружения полицией еще 22 тел

Происшествия
Количество жертв религиозного культа в Кении выросло до 201 после обнаружения полицией еще 22 тел

Сотрудники правоохранительных органов Кении нашли тела еще 22 жертв религиозного культа Макензи Нтенге. В итоге общее количество погибших возросло до 201, сообщает местный телеканал NTV.

Напомним, что основатель культа — пастор — заставлял последователей морить себя голодом для «встречи с Иисусом». По данным полицейских, в ходе расследования резонансного уголовного дела стражам порядка удалось спасти 29 человек. Правоохранители не исключают, что другие жертвы оккультизма могут скрываться.

Ранее сообщалось, что большинство погибших от действий пастора Нтенге были детьми. Так, в одном из массовых захоронений сотрудники полиции нашли тела сразу пяти человек — членов одной семьи.
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