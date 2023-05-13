Количество жертв религиозного культа в Кении выросло до 201 после обнаружения полицией еще 22 тел

Напомним, что основатель культа — пастор — заставлял последователей морить себя голодом для «встречи с Иисусом». По данным полицейских, в ходе расследования резонансного уголовного дела стражам порядка удалось спасти 29 человек. Правоохранители не исключают, что другие жертвы оккультизма могут скрываться.