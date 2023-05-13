СК возбудил уголовное дело в отношении подростков за нападение с киянкой на мужчину в Волгограде

Трое подростков избили мужчину строительной киянкой возле магазина на одной из улиц Волгограда, сообщает пресс-служба местного ГУМВД.
По данным следствия, несовершеннолетние 12 мая пытались украсть продукты из магазина. Однако юношам не удалось это сделать, и они выбежали на улицу. Там их противоправные действия раскритиковал 34-летний местный житель.
Несовершеннолетние начали избивать мужчину руками, ногами и строительной киянкой в ответ на словесные замечания. Потерпевшего доставили в больницу, а в отношении нападавших возбудили уголовное дело за покушение на грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью.
Ранее ученица одной из школ во Владивостоке жестоко избила одноклассницу на глазах у толпы подростков. Пострадавшая получила травму позвоночника в результате инцидента.