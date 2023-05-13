Финал гонки: Турция готова к голосованию на выборах

Главным конкурентом турецкого президента и ПСР является лидер «Республиканской народной партии» (РНП) Кемаль Кылычдароглу, а с ним и блок из шести оппозиционных партий — «Национальный альянс», в который входят РНП, «Хорошая партия», «Партия Счастья», «Демократическая партия», «Партия будущего», «Партия демократии и прорыва». Кроме того, свою поддержку кандидатуре Кылычдароглу выразил «Альянс труда и свободы», состоящий из «Зеленой левой партии» и «Рабочей партии Турции». Стоит отметить, что кандидаты от курдской «Партии демократии народов» (ПДН) будут баллотироваться в депутаты от «Зеленой левой партии».