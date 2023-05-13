Финал гонки: Турция готова к голосованию на выборах

14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. Результаты социальных опросов вводят в замешательство, одно ясно — соперникам предстоит нелегкая борьба.
Реджеп Тайип Эрдоган является популярной фигурой, а правительству его «Партии справедливости и развития» (ПСР) принадлежат заслуги в сфере экономического роста. Однако оппозиция надеется, что турецкий народ устал от правления Эрдогана и хочет перемен.
В том, кто претендует на победу, какими могут быть результаты и чего ждать России в случае успеха оппозиции, разбирался автор Telegram-канала «Мост через Босфор».
Перемены или стабильность
Реджеп Тайип Эрдоган является доминирующей фигурой в турецкой политике на протяжении двух десятилетий. Он пришел к власти в 2003 году в качестве премьер-министра, а в 2014-м был избран президентом государства.
На время его правления пришелся период значительного экономического роста и социальных перемен. Непримиримая оппозиция постоянно обвиняла турецкого лидера в авторитаризме и обещала больше прав и свобод населению в случае своей победы на выборах, но Эрдоган каждый раз одерживал победу над соперниками.
Политологи объясняют это тем, что сторонники турецкого президента видят в нем сильного лидера, который принес Турции экономическое процветание, социальный прогресс и развитие отечественного военно-промышленного комплекса. Возможно, и на этот раз турецкие граждане выберут стабильность.
Главные соперники
Главным конкурентом турецкого президента и ПСР является лидер «Республиканской народной партии» (РНП) Кемаль Кылычдароглу, а с ним и блок из шести оппозиционных партий — «Национальный альянс», в который входят РНП, «Хорошая партия», «Партия Счастья», «Демократическая партия», «Партия будущего», «Партия демократии и прорыва». Кроме того, свою поддержку кандидатуре Кылычдароглу выразил «Альянс труда и свободы», состоящий из «Зеленой левой партии» и «Рабочей партии Турции». Стоит отметить, что кандидаты от курдской «Партии демократии народов» (ПДН) будут баллотироваться в депутаты от «Зеленой левой партии».
Также принять участие в президентской гонке планировали представитель турецких националистов «Альянса Ata» Синан Оган и бывший член РНП Мухаррем Индже. Но после сильного давления со стороны «Национального альянса» за несколько дней до выборов последний объявил о снятии своей кандидатуры. Теперь за кресло будут соперничать лишь три претендента.
Согласно опросу компании Areda, действующий президент может рассчитывать на поддержку примерно 52% избирателей, Кылычдароглу получит 44% голосов, а Оган —около 4%.
Не все социологические компании так оптимистично настроены в пользу главы республики. Многие ожидают, что Кылычдароглу и Эрдоган не сумеют получить необходимых для победы 50% голосов, и страна пойдет на второй тур, который должен будет состоятся в конце этого месяца.
Тем временем на парламентских выборах социологи ожидают победу правящего альянса. Согласно данным Areda, ПСР и ее союзник «Партия националистического движения» получат чуть более 52% поддержки. В других опросах «Народный альянс» тоже лидирует.
Что обещает оппозиция
Сейчас, когда президентский срок Эрдогана подходит к концу, перед ним стоит ряд проблем: турецкая экономика находится в кризисе, страна пережила крупное землетрясение, а его популярность за последние годы снизилась. Он также сталкивается с растущей критикой со стороны Запада, который не скрывает предпочтения и открыто выступает за оппозицию.
Оппозиционеры, в свою очередь, выступают за ряд изменений в случае победы на выборах. Эти реформы включают в себя восстановление парламентской системы и ее усиление, сокращение полномочий президента, рост экономики, разрешение курдского конфликта, укрепление отношений Турции с Европейским союзом, выдворение сирийских беженцев, запрет на продажу недвижимости иностранцам и другие вопросы.
Чего ждать России
Есть два варианта развития событий. Первый — если Эрдоган победит, второй — если Эрдоган проиграет. В первом случае Москве можно не ожидать каких-либо изменений. Успех действующего лидера будет способствовать сохранению и развитию нынешнего состояния сотрудничества.
В случае поражения Эрдогана существует риск прихода к власти оппозиционного правительства, которое не сможет сохранить баланс между Западом и Россией. Это способно привести к пересмотру совместных экономических проектов. На фоне больших инвестиций в Турцию, связанных с крупными проектами РФ, а также с учетом интереса российских туристов к местным курортам конфронтация выглядит крайне невыгодной для Анкары.
В то же время есть вероятность, что турецкая оппозиция может хотя и продвигать прозападный курс, но сохранять сотрудничество с Россией. Турции исторически было трудно найти баланс в отношениях с РФ и Западом, но именно это отвечало ее интересам.
Согласно заявлениям лидера оппозиции Кылычдароглу, он намерен улучшать отношения с Москвой, однако его недавние заявления о том, что РФ якобы может вмешаться в выборы, вызвали ряд вопросов к политику. Впрочем, позже Кылычдароглу поспешил заявить, что таким образом пытался предотвратить «вмешательство».
«Спасибо за ответ. Нас уверили [в России], что не вмешиваются в выборы. У нас нет проблем с русским народом. В своем сообщении в “Твиттере” я назвал русских своими друзьями. Но предупредить было моим долгом», — сказал оппозиционер.
В целом, поддержание баланса в отношениях с Россией и Западом является сложной, но важной задачей для Анкары. Поступая таким образом, Турция может решить вопросы собственной безопасности, а также защитить экономические и геополитические интересы.