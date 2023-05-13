Вертолет Робинсон-66 совершил жесткую посадку под Тверью

Вертолет Робинсон-66 совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Селихово в Тверской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
В ведомстве уточнили, что сообщение о происшествии спасатели получили в 16:43. На место посадки отправились 11 человек и четыре единицы техники, в том числе пять сотрудников от МЧС России. В результате происшествия никто не пострадал.
Днем ранее вертолету Ми-8 пришлось совершить экстренную посадку. Она была осуществлена между населенными пунктами Ванзеват и Полноват в Ханты-Мансийском автономном округе.