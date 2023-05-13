Глава СПЧ Валерий Фадеев высказался против создания реестра не поддержавших спецоперацию артистов

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил РИА Новости, что негативно относится к идее создания реестра артистов, которые не поддерживают спецоперацию.
До этого рэпер Аким Апачев предложил создать список медийных личностей, негативно высказывающихся о проведении СВО. Также музыкант предложил блокировать продукты таких артистов на стриминговых площадках РФ.
Глава СПЧ заявил, что не одобряет подобную идею. Фадеев не понимает, кто будет составлять данный реестр. Также вопросы вызывает то, какие полномочия предоставят составителям этого списка.
«Давайте пусть этим занимаются уполномоченные органы. Например, министерство юстиции, которое определяет, кто является иностранным агентом, а кто нет. Они вполне квалифицированно справляются с этой работой», — добавил Фадеев.
Ранее глава Минюста РФ Константин Чуйченко призвал расширить критерии для присвоения статуса иноагента. По мнению министра, его следует давать за бездуховную и безнравственную деятельность.