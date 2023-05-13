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Зеленский анонсировал решение по защите неба Украины после встречи с премьером Италии Мелони

Политика
Зеленский анонсировал решение по защите неба Украины после встречи с премьером Италии Мелони

Украинский президент Владимир Зеленский объявил о решениях по защите неба страны после диалога с главой Правительства Италии Джорджей Мелони.

Диалог политиков состоялся 13 мая, в субботу. В ходе разговора премьер-министр Италии и глава киевского режима обсудили вопросы в области безопасности и военной сферы. Деталей переговоров украинский президент не озвучил.

«Есть очень важные решения по защите нашего неба», — сообщил Зеленский.

Ранее стало известно, что в субботу, 13 мая, украинский лидер прибыл в Рим на встречу с Правительством Италии и папой Франциском. В связи с соответствующим событием правоохранительные органы итальянской столицы усилили меры безопасности.
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