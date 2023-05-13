«Краснодар» не смог одержать победу в выездной игре против петербургского «Зенита» в 27-м туре РПЛ

ФК «Краснодар» не смог одержать победу в выездной игре против петербургского «Зенита» в 27-м туре Российской премьер-лиги. Встреча на стадионе «Газпром Арена» закончилась со итоговым счетом 2:2.
В составе сине-бело-голубых отличились бразильский голеадор Малком и колумбийский форвард Матео Кассьерра, который спас клуб от поражения уже в дополнительное время. У «быков» голы оформили сербский хавбек Михайло Баньяц и российский полузащитник Алексей Ионов.
«Зенит» в 26-м туре после матча со «Спартаком», завершившимся со счетом 3:2, досрочно зашитил чемпионский титул. «Краснодар» с 43 очками идет шестым в чемпионате России по футболу.
В параллельной встрече 27-го тура «Химки» сыграли вничью против «Спартака», причем хавбек химчан Резиуан Мирзов, забивший красно-белым гол первым, уверен, что команда упустила верную победу и два очка.