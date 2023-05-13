«Краснодар» не смог одержать победу в выездной игре против петербургского «Зенита» в 27-м туре РПЛ

В составе сине-бело-голубых отличились бразильский голеадор Малком и колумбийский форвард Матео Кассьерра, который спас клуб от поражения уже в дополнительное время. У «быков» голы оформили сербский хавбек Михайло Баньяц и российский полузащитник Алексей Ионов.