Запрет на полеты в Судан продлены до конца мая 2023 года

Осуществление рейсов по оказанию гуманитарной помощи или эвакуации граждан будет возможно только после получения обязательного разрешения от властей. Известно, что международный аэропорт Хартум прекратил работу в связи с военными столкновениями регулярной армии государства и Сил быстрого реагирования, которые начались 15 апреля.