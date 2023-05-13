Запрет на полеты в Судан продлены до конца мая 2023 года

Управление гражданской авиацией Судана сообщило о том, что воздушное пространство закрыто для любых самолетов до 31 мая 2023 года. Соответствующую информацию об этом передает арабоязычный телеканал Al Arabiya.
Осуществление рейсов по оказанию гуманитарной помощи или эвакуации граждан будет возможно только после получения обязательного разрешения от властей. Известно, что международный аэропорт Хартум прекратил работу в связи с военными столкновениями регулярной армии государства и Сил быстрого реагирования, которые начались 15 апреля.
Ранее советник президента Южного Судана по безопасности Тут Калвак сообщил, что лидеры некоторых государств Восточной Африки планируют провести саммит, на котором поднимут вопросы решения сложившегося конфликта.