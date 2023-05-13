Израильские СМИ сообщили о падении обломка ракеты на стоянку в Нетивоте

По данным израильского издания, в результате инцидента никто не пострадал. До этого в СМИ появилась информация об обстрелах из минометов пограничных переходов Эрез и Кэрэм Шалом. Также сообщалось о ракетном ударе по Ашдоду и граничащим с анклавом городам.