Переживший покушение Захар Прилепин дал эксклюзивное интервью ФАН

Российский писатель Захар Прилепин продолжает восстановление после взрыва, который организовал украинский диверсант в Нижегородской области. ФАН пообщался с находящимся в больнице писателем и узнал эксклюзивную информацию о покушении из первых уст. Также Прилепин рассказал главному редактору Федерального Агентства Новостей Кристине Масенковой о планах по возвращению в зону СВО после реабилитации.
— Почему, на Ваш взгляд, покушение было совершенно именно в этот день и в этом месте? Связано ли это с тем, что Вы вернулись по ротации из зоны СВО?
— Связь, думаю, прямая. Там по линии наших товарищей сверху из дружественных контор постоянна шла информация, что пытаются отработать. Но, сами понимаете, непосредственно в зоне огневого поражения искать даже сложнее в некоторых смыслах: телефонов у меня с собой никогда нет, машины совсем другие. Места дислокации постоянно меняю. Но буквально 25-27 мая пришла информация, что в одном Луганске, где накануне отъезда я стал чуть чаще появляться, сразу три их группы меня «ищут».
В России же неизбежно выходишь на связь — ну, не уйду же я в скит. Да и что скит— там тоже геолокация есть.
— Как давно Вам поступили угрозы? Связано ли это с тем, что Вы действующий офицер Росгвардии?
— До того, как я 7 лет назад создал первое подразделение, особых сигналов не было. Накануне этого 9 мая им нужен был не «публицист» (как пишут наши не всегда адекватные СМИ), а действующий офицер. Тем более, что я: а) никакой не публицист и б) закрыл после заключения с Росгвардией контракта вообще любые журналистские проекты, включая ИП.
— Не жалеете ли о том, что в 2022 году снова вернулись в Донбасс в военном качестве?
— Я жалею, что за 9 лет потерял здесь лучших людей в своей жизни. Но и это было их выбором. Все бы они сделали этот выбор заново.
— Вы служите в зоне СВО, после полученных в результате взрыва травм Вы планируете вернуться на фронт?
— Планирую, но мне медкомиссию надо заново проходить. Врачи говорят, что лечиться придется минимум полгода. Мы просто дозировано выкладываем информацию.
— Что Вы можете сказать заказчикам своего убийства?
— Россия неизбежно однажды победит. Вы умираете за тьму.
Напомним, покушение на Захара Прилепина было совершено 6 мая. Его автомобиль подорвали в Нижегородской области. В результате взрыва писатель, который находился за рулем, выжил, но получил серьезные травмы. Вместе с ним в машине был ветеран боевых действий в ЛНР Александр Шубин, который погиб сразу на месте диверсии. По подозрению в совершении покушения был задержан Александр Пермяков. В настоящее время он находится под стражей.
Пресс-секретарь писателя Елизавета Кондакова поделилась последней информацией о самочувствии Прилепина. Накануне он перенес операцию на ногах. В целях быстрого восстановления пациенту необходимо оставаться в палате интенсивной терапии, посоветовали врачи. В настоящий момент к нему никого не пускают.