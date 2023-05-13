Переживший покушение Захар Прилепин дал эксклюзивное интервью ФАН

— Связь, думаю, прямая. Там по линии наших товарищей сверху из дружественных контор постоянна шла информация, что пытаются отработать. Но, сами понимаете, непосредственно в зоне огневого поражения искать даже сложнее в некоторых смыслах: телефонов у меня с собой никогда нет, машины совсем другие. Места дислокации постоянно меняю. Но буквально 25-27 мая пришла информация, что в одном Луганске, где накануне отъезда я стал чуть чаще появляться, сразу три их группы меня «ищут».