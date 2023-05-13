Крымский депутат ГД Михаил Шеремет призвал к разрыву дипломатических отношений с Великобританией

Украинские войска нанесли по объектам гражданской инфраструктуры Луганска удар британскими ракетами Storm Shadow. При этом перед передачей дальнобойных крылатых ракет Киеву в Лондоне заверяли, что эти вооружения не будут использованы для атак на гражданские объекты РФ.