Крымский депутат ГД Михаил Шеремет призвал к разрыву дипломатических отношений с Великобританией

Россия должна разорвать дипломатические отношения с Великобританией из-за поставок вооружений киевскому режиму со стороны Лондона. Об этом заявил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.
Украинские войска нанесли по объектам гражданской инфраструктуры Луганска удар британскими ракетами Storm Shadow. При этом перед передачей дальнобойных крылатых ракет Киеву в Лондоне заверяли, что эти вооружения не будут использованы для атак на гражданские объекты РФ.
По словам Шеремета, Великобритания стала участником украинского конфликта. Лондон продемонстрировал агрессивные планы в отношении РФ.
«Считаю, что нам нужно разорвать дипломатические отношение, выгнать послов и закрыть британские диппредставительства», — заявил депутат.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ атаковали гражданские предприятия «Полипак» и «Милам» в Луганске крылатыми ракетами Storm Shadow. Также в результате удара оказались повреждены несколько жилых домов.