Забивший гол «Спартаку» Мирзов заявил, что «Химки» упустили победу в игре с красно-белыми

Хавбек подмосковного ФК «Химки» Резиуан Мирзов уверен, что команда упустила верную победу и два очка в игре против «Спартака» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
«Конечно, упустили. Мы выигрывали, "Спартак" играл в меньшинстве. Конечно упустили, учитывая сколько моментов еще было», — приводит слова полузащитника химчан интрнет-издание «Спорт-Экспресс».
Встреча проходила в Московской области на стадионе «Арена Химки» и завершилась минимальной ничьей 1:1.
За хозяев гол оформил Мирзов. Нападающий «красно-белых» Александр Соболев сравнял счет. В концовке первого тайма москвичи остались вдесятером после удаления хавбека Даниила Денисова за две желтые карточки.
«Спартак» заработал 50 очков и остался четвертым в Российской премьер-лиге. Подмосковный клуб с 18 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы соревнования.
В другой встрече 27-го тура ФК «Урал» вырвал волевую побуду 2:1 у «Оренбурга» и прервал серию без побед в РПЛ.