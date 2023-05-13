Работодатели Петербурга обнародовали самые высокооплачиваемые и необычные вакансии мая в городе

Материал был обнародован 13 мая, в субботу. Согласно изданию «Комсомольская правда», профессия стоматолога является самой прибыльной. В Санкт-Петербурге специалист со стажем более пяти лет может зарабатывать от 150 тысяч рублей. Не менее востребована вакансия программиста 1С, указывается в сообщении.