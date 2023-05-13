Церковный суд Москвы постановил лишить клирика храма апостола Андрея Первозванного сана за изменение молитвы

Клирика храма апостола Андрея Первозванного в московском районе Люблино иерея Иоанна Коваля лишат сана за самовольное изменение текста молитвы «О Святой Руси». Соответствующее решение принял Церковный суд Москвы, пишет РИА Новости.
До этого в СМИ появилась информация, что священнослужитель якобы заменил в религиозном тексте слово «победа» на слово «мир». Указанная молитва читается во всех храмах ежедневно — в ней просят о победе Святой Руси и о Божией помощи ее людям, уточнил заместитель председателя Епархиального суда Московской епархии протоиерей Владислав Цыпин.
По его словам, замену слов заметили прихожане храма, после чего сообщили об этом. Нарушение, допущенное иереем, было расценено как «клятвопреступление». Цыпин добавил, что предпринятые меры — очень широкая норма, которая распространяется на разные ситуации.