Церковный суд Москвы постановил лишить клирика храма апостола Андрея Первозванного сана за изменение молитвы

До этого в СМИ появилась информация, что священнослужитель якобы заменил в религиозном тексте слово «победа» на слово «мир». Указанная молитва читается во всех храмах ежедневно — в ней просят о победе Святой Руси и о Божией помощи ее людям, уточнил заместитель председателя Епархиального суда Московской епархии протоиерей Владислав Цыпин.