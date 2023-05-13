Все, что нужно знать о предвыборном раскладе в Турции: репортаж ФАН из Стамбула

Последние семь лет в турецкой политике выдались насыщенными. Провалившаяся попытка вооруженного переворота привела страну к конституционному референдуму и новой форме правления — президентской республике. А выборы главы государства в 2018 году наделили победителя — Реджепа Тайипа Эрдогана — практически безграничной властью.
Если бы он только знал, с чем придется столкнуться миру и его стране в последующие годы — пандемия, кризис, чудовищное землетрясение. Наконец, на смену войне в соседней Сирии пришел российско-украинский конфликт с еще большими последствиями для геополитики.
За всеми перечисленными событиями мне довелось наблюдать собственными глазами, находясь в самой гуще событий. Нынешние президентские выборы в Турции — не исключение.
Самое важное голосование за 100 лет
Прилетая в Стамбул во время выборов, ожидаешь особенной атмосферы — нервной, праздничной, немного агрессивной. Как перед футбольным матчем. И город никогда в этом смысле не разочаровывает.
Развешанные на каждом шагу турецкие флаги делают его похожим на возбужденного краснощекого ребенка в ожидании праздника, до которого, кстати, осталось меньше суток.
Ну а сегодня — день тишины.
Правда, кандидаты так пристально глядят на прохожих с агитационных баннеров, что, кажется, вот-вот сойдут на тротуар и тишина будет нарушена. Особенно грешит этим Эрдоган.
Вчера мне «посчастливилось» полчаса ехать в переполненном вагоне метро, уткнувшись в монитор с рекламой. Выйдя из поезда, словил себя на мысли, что никого, кроме действующего президента, на экране я так и не увидел. То же самое и в телевизоре: почти все крупные новостные каналы транслировали интервью с Эрдоганом. Как отметил известный турецкий журналист Рагип Сойлу, у соперника президента таких возможностей нет.
К слову, единый оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу уже выразил возмущение по этому поводу. Он заявил, что, если станет президентом Турции, в стране наступит «настоящая демократия» и телеканалы не будут транслировать один и тот же контент.
«Мы обещаем демократию. Демократия — замечательная вещь…», - сказал оппозиционер.
И все же конкуренция есть
Каких только предвыборных опросов не проводилось в Турции в последние недели! По результатам одних, Эрдоган проигрывает своему главному оппоненту Кылычдароглу. Согласно другим — наоборот, побеждает с небольшим отрывом.
Спорами, прогнозам и мнениями вот уже много дней переполнены все СМИ и соцсети Турции. Только в одном сходятся как сторонники, так и противники Эрдогана — это будут самые сложные выборы в жизни президента. А у оппозиции впервые за много лет появился реальный шанс.
Молодежь решает
Ночная жизнь в Стамбуле бурлит и переливается яркими красками. Она наполнена запахами алкоголя, кальянного дыма, закусок и еще чего-то явно запрещенного. Недалеко от площади Таксим очередь из молодых людей, желающих попасть в модный ночной клуб. Полупьяная и полуодетая молодежь, за которой я не без интереса наблюдаю сегодня, завтра тоже будет голосовать. И не стоит этот фактор недооценивать — он может стать решающим.
Как показывают опросы, порядка 78% молодых турок от 18 до 24 лет выразили желание опустить бюллетень в урну. В целом же речь идет более чем о пяти миллионах новых избирателей.
— Конечно, будем голосовать! Это наш долг, — говорит 22-летняя Дениз, распивающая с друзьями мартини прямо на улице.
— А за кого, если не секрет?
— Против Эрдогана. И меня все тут поддержат. Хватит, надо уже что-то менять в этой жизни.
С девушкой тут же не соглашается молодой человек из той же компании. Несмотря на состояние глубокого опьянения, он четко аргументировал свою политическую позицию:
— Говори за себя. Моя семья Эрдогану обязана. Где бы вы были без него? Мы учимся, работаем, гуляем, отдыхаем — все потому что он создал нам такие условия. В Турции сегодня нет лидера сильнее…
Эрдоган уже не тот
Нет никаких сомнений в том, что турецкий лидер все еще очень популярен. К тому же, нельзя сбрасывать со счетов и то, что он 20 лет управляет страной.
Но, сравнивая его позиции сегодня и в 2018 году, можно с уверенностью сказать, что на нынешние выборы Эрдоган выходит в куда более уязвимом состоянии — причем как политическом, так и физическом. Пять лет назад за него проголосовало 52% населения, что с одной стороны немало, а с другой — это только половина Турции, в то время как другая половина выступила против.
Тогда в пользу Эрдогана работало несколько серьезных факторов, утративших сегодня свою актуальность. Выборы проходили через два года после неудавшегося переворота, развязавшего президенту руки в отношении инакомыслящих. Он зачистил оппозиционную поляну под предлогом борьбы с врагами. Оппозиция была расколота, и ее представители — Селахаттин Демирташ («Партия демократии народов», ПДН), Мераль Акшенер («Хорошая партия»), Мухаррем Индже («Республиканская народная партия», РНП) и Темель Карамоллаоглу («Партия добродетели») противостояли Эрдогану по одиночке. Сегодня же выставлена мощная коалиция с единым лидером.
С другой стороны, Эрдоган сплотил вокруг себя население — опять же, пользуясь образом врага, победить которого в состоянии лишь он один. Таким образом, в 2018-м президента избрали в националистическом угаре, в условиях отсутствия конкуренции и на фоне его борьбы с сирийскими курдами. К тому же, турецкая экономика была не в таком плачевном состоянии, как сегодня.
Многое изменилось, но не амбиции Эрдогана
К маю 2023 года Турция подошла, погрязнув в кризисе, еще не оправившись полностью от сокрушительного землетрясения, с нерешенными внутренними и внешнеполитическими вопросами.
Сегодня уже и в националистической среде созрела оппозиция Эрдогану. В целом оппозиционеры сплочены как никогда. Шесть партий объединились, выдвинув своего кандидата — лидера РНП Кемаля Кылычдароглу, которого поддержала даже прокурдская ПДН.
Впрочем, было бы наивно полагать, что Эрдогану нечем ответить. На его стороне многолетний опыт, сотни тысяч беженцев, ставших при нем благодарными турецкими гражданами. Ну, и в конце концов немаловажно, кто будет считать голоса. Напомню, что в 2017 году в Турции прошел конституционный референдум о переходе страны от парламентской формы правления к президентской республике. Это дало Эрдогану безграничные полномочия.
Никто не отменял и образ коварного врага, который мечтает уничтожить Турцию и которому много лет отважно противостоит президент. Так, в одном из недавних обращений, турецкий лидер решил напомнить обо всех угрозах, которые нависли над страной. Это, прежде всего, давление извне через раскачку турецкой улицы — волнения 2013 года на площади Таксим и в парке Гези, а также попытка переворота в июле 2016-го.
«Они обрушили на нас все террористические организации, от ДАИШ («Исламское государство»✱, запрещено в РФ) до РПК («Рабочая партия Курдистана», признана террористической в Турции). Цель состояла в том, чтобы насильственно отобрать власть, данную нацией через избирательную урну, — заявил Эрдоган. — Но мы защищали нашу демократию ценой наших жизней, когда это было необходимо. Мы потеряли многих наших коллег в результате вероломных нападений сепаратистов. В наши избирательные участки бросали коктейли Молотова, многих наших братьев травили и оскорбляли. Несмотря на все провокации, которым мы подвергались, мы не отступили от демократии и законности. Мы всегда полагались не на нашептывающие нам в уши западные державы, а на собственные силы и опыт. Сегодня мы полагаемся на дальновидность 85 миллионов человек».
Бытует также мнение, что землетрясение сыграло Эрдогану на руку. Дескать, на смену изжившего себя образа отца-защитника пришел новый образ — отца-строителя и реконструктора.
Что с этого России?
«Кажется, сейчас расстановка сил в Стамбуле так же важна, как в Бахмуте», — отметил кто-то на днях в Telegram.
И надо признать, что в этой шутке лишь доля шутки. Очевидно, что и без того сложный партнер — Турция — станет еще сложнее, если к власти придет Кылычдароглу. Тревожные сигналы Москве поступили задолго до выборов в республике. Сначала лидера оппозиции процитировало издание Aydınlık.
«Мы переориентируем Турцию на Запад», — сказал он.
Однако при внимательно прочтении статьи можно заметить, что все передано со слов корреспондента «Би-би-си».
«Кылычдароглу перед митингом сказал мне, что он перестроит Турцию, поставит отношения с Западом выше отношений с Кремлем», — говорится в материале.
Затем Кылычдароглу сделал провокационную антироссийскую запись на своей официальной странице в Twitter:
«Дорогие русские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, контентом DeepFake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства…».
Позже, получив ответ от Кремля и резкую критику со стороны Эрдогана, призвавшего своего оппонента «постыдиться» обвинять Россию во вмешательстве в дела Турции, Кылычдароглу сдал назад. Он заявил, что у него нет проблем с русским народом.
«В твите я назвал их своими русскими друзьями. Но предупредить было моим долгом», — сказал оппозиционер.
Представитель партии «Ватан» в Москве Мехмет Перинчек называет Кылычдароглу инструментом Запада.
«И он уже начал обвинять Россию во вмешательстве в выборы. Это послание американцев. Очевидно, что, если оппозиционеры выиграют эти выборы, они будут проводить чисто проамериканскую политику. Кылычдароглу несколько раз проговорился, дескать, Турция должна выступить в российско-украинском конфликте на стороне Запада и Киева. С другой стороны, экономическое положение Кылычдароглу также зависит от Запада, который дает ему деньги. У него самого нет никакой внятной программы для преодоления кризиса в стране. Он полагается только на вливания Запада, которые будут только в том случае, если Турция займет антироссийскую полицию»
Эрдоган, в свою очередь, опасается Штатов, полагает Перинчек.
«Да, после попытки переворота он немного сменил внешнеполитический курс, но этого явно недостаточно. Так, в один день глава МВД Турции выступает с жесткой критикой США, а в другой день, представитель Эрдогана Калын говорит о том, что Турция является самым доверенным партнером НАТО», — напоминает политик.
Итого
Многие эксперты в Турции и за ее пределами называют Кемаля Кылычдароглу крайне прозападной и несамостоятельной фигурой. Он не такой харизматичный, как нынешний президент. Его принадлежность к религиозному меньшинству — алевитам — у многих вызывает отторжение и не вяжется с корнями партии, которую Кылычдароглу возглавляет. Напомню, что кемалисты — светские националисты, прошлое которых также сильно напрягает курдов и религиозных мусульман.
Но самое главное — непонятно, чего ожидать от Кылычдароглу на посту главы государства, который он никогда не занимал. Есть сомнения в том, что он способен справиться с вызовами, стоящими перед Турцией, и удержать баланс между Россией и Западом. Впрочем, главный советник оппозиционера по внешней политике Унал Чевикёз уверяет, что никаких серьезных изменений в риторике в отношении России не произойдет.
«Я верю, что у Кылычдароглу как у нового президента будут хорошие отношения с Путиным», — сказал он.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация