Все, что нужно знать о предвыборном раскладе в Турции: репортаж ФАН из Стамбула

Но, сравнивая его позиции сегодня и в 2018 году, можно с уверенностью сказать, что на нынешние выборы Эрдоган выходит в куда более уязвимом состоянии — причем как политическом, так и физическом. Пять лет назад за него проголосовало 52% населения, что с одной стороны немало, а с другой — это только половина Турции, в то время как другая половина выступила против.