Неизвестные расстреляли мужчину на подмосковном кладбище

Инцидент произошел на кладбище в деревне Савостьяново в Орехово-Зуевском муниципальном районе Московской области. По имеющейся информации, группа вооруженных людей расстреляла мужчину. В результате нападения пострадавший получил множественные ранения различных частей тела. О других подробностях случившегося не сообщается.