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Неизвестные расстреляли мужчину на подмосковном кладбище

Происшествия
Неизвестные расстреляли мужчину на подмосковном кладбище

В Подмосковье неизвестные несколько раз выстрелили в мужчину. Об этом пишет РЕН ТВ, ссылаясь на собственный источник.

Инцидент произошел на кладбище в деревне Савостьяново в Орехово-Зуевском муниципальном районе Московской области. По имеющейся информации, группа вооруженных людей расстреляла мужчину. В результате нападения пострадавший получил множественные ранения различных частей тела. О других подробностях случившегося не сообщается.

Собеседник издания отметил, что по данному факту правоохранители возбудили уголовное дело. Официальные ведомства пока что не комментировали расстрел на кладбище.

Ранее неизвестный в Ростове-на-Дону устроил стрельбу возле крупного ТЦ. Тогда от действий мужчины никто не пострадал.
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