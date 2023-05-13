Бездомный педофил попытался изнасиловать ребенка на улице в Екатеринбурге

Мужчина без определенного места жительства попытался изнасиловать школьницу в Екатеринбурге. Педофил поймал ребенка, возвращавшегося с занятия в художественной школе.
Инцидент произошел 11 мая около 10:30 по московскому времени. Школьница заметила, что за ней следует неизвестный мужчина. В какой-то момент незнакомец набросился на девочку и попытался совершить в ее отношении насильственные действия сексуального характера, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
«Он повалил девочку на землю, снял с нее шапку и засунул ребенку в рот, после чего попытался стянуть брюки», — рассказал собеседник издания.
Ребенку все же удалось закричать и привлечь внимание прохожих, которые остановили происходящее. Бездомного педофила передали сотрудникам полиции, которые выяснили, что мужчина находится в уголовном розыске. В отношении преступника начато уголовное производство.
Ранее появилась информация, что изнасиловавшим восьмилетнего мальчика на борту рейса Дубай — Москва мужчиной может оказаться гражданин ФРГ. Правоохранители начали проверку.