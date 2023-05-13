Бездомный педофил попытался изнасиловать ребенка на улице в Екатеринбурге

Инцидент произошел 11 мая около 10:30 по московскому времени. Школьница заметила, что за ней следует неизвестный мужчина. В какой-то момент незнакомец набросился на девочку и попытался совершить в ее отношении насильственные действия сексуального характера, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.