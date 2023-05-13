Европейский союз дзюдо разрешил 20 нейтральным спортсменам из России участвовать в отборе на Олимпиаду

После чемпионата мира по дзюдо в катарском городе Дохе 20 спортсменов из России и Белоруссии смогут участвовать в отборе на Олимпийские Игры–2024 под нейтральным статусом. Такое решение принял Европейский союз дзюдо (EJU).
В пресс-центре организации подтвердили, что участие атлетов из этих двух стран возможно только при условии, что они имеют нейтральный статус. Как отметил президент европейского союза Ласло Тот, организация выполняет все требования Международной федерации этого вида спорта, а также «статус-кво турниров EJU будет скорректирован соответствующим образом». Известно, что международные соревнования по дзюдо состоятся в Париже с 27 июля по 3 августа.
Ранее российский дзюдоист Арман Адамян занял первое место и получил золотую медаль чемпионата мира в весе до 100 килограммов. В финале он поборол чешского двукратного олимпийского чемпиона Лукаша Крпалека.