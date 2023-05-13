Европейский союз дзюдо разрешил 20 нейтральным спортсменам из России участвовать в отборе на Олимпиаду

В пресс-центре организации подтвердили, что участие атлетов из этих двух стран возможно только при условии, что они имеют нейтральный статус. Как отметил президент европейского союза Ласло Тот, организация выполняет все требования Международной федерации этого вида спорта, а также «статус-кво турниров EJU будет скорректирован соответствующим образом». Известно, что международные соревнования по дзюдо состоятся в Париже с 27 июля по 3 августа.