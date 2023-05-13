Власти ЦАР начали новый этап борьбы с коррупцией

По результатам встречи чиновники постановили, что все административные протоколы, связанные со взятками должностным лицам, начиная с 2018 года, должны быть переданы в правоохранительные органы для расследования. По словам госслужащих, всех нарушителей закона привлекут к ответственности, и правосудие будет беспощадным, а уголовное наказание — суровым.