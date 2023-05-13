Власти ЦАР начали новый этап борьбы с коррупцией

Банги, 13 мая. Борьба с коррупцией в ЦАР выйдет на новый виток. Этот вопрос в рамках рабочего совещания обсудили премьер-министр страны Феликс Молуа и президент Высшего органа по надлежащему управлению (HABG) Юджин Демба.
По результатам встречи чиновники постановили, что все административные протоколы, связанные со взятками должностным лицам, начиная с 2018 года, должны быть переданы в правоохранительные органы для расследования. По словам госслужащих, всех нарушителей закона привлекут к ответственности, и правосудие будет беспощадным, а уголовное наказание — суровым.
Кроме того, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в своем обращении к согражданам подчеркнул, что «Борьба с коррупцией в этом году будет беспощадной». Противостояние незаконному обогащению является одним из принципов его политического курса.
Ранее премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа выдвинул инициативу внедрения системы мониторинга случаев взяточничества в формате «горячей линии». Таким образом, правоохранительные органы смогут оперативно реагировать на поступающую информацию.