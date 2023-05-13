Церемония прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым пройдет 16 мая

Желающие проститься с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым смогут сделать это 16 мая. Стало известно место и время траурной церемонии.
По словам родственников покойного, гражданская панихида пройдет в траурном зале Троекуровского кладбища. В семье указали, что церемония начнется в 11:00 по московскому времени 16 мая, передает ТАСС.
Сагалаев скончался на 77-м году жизни. Министр иностранных дел Сергей Лавров направил слова сочувствия и поддержки родным и близким главы ассоциации. Соболезнования выразил и президент РФ Владимир Путин.