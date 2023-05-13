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Огонь охватил 300 квадратных метров мусорного полигона в Янино Ленинградской области

Происшествия
Огонь охватил 300 квадратных метров мусорного полигона в Янино Ленинградской области

Сигнал о пожаре на мусорном полигоне во Всеволожском районе Ленобласти поступил в экстренные службы днем 13 мая. Огнеборцы занимаются ликвидацией возгорания.

На Промышленном проезде в поселке Янино зарегистрировано возгорание мусора на площади 300 квадратных метров. В соответствии с предварительными сведениями, горение происходит в районе завода МПБО-2, передает 47news. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в центре Москвы на Тверской улице начался пожар в районе гостиницы «Интерконтиненталь». Очаг возгорания находился на стройке, располагавшейся вблизи здания. Спасателям удалось ликвидировать горение.
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