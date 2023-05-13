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Глава Минюста РФ Константин Чуйченко призвал расширить критерии для присвоения статуса иноагента

Общество
Глава Минюста РФ Константин Чуйченко призвал расширить критерии для присвоения статуса иноагента

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко призвал давать статус иностранного агента за бездуховную и безнравственную деятельность, сообщает РИА Новости.

Чуйченко на международном юридическом форуме в Петербурге предложил внести ряд изменений в критерии, по которым могут объявить лицо иноагентом. По мнению главы ведомства, за действия, нарушающие духовно-нравственные ценности, необходимо давать соответствующий статус.

Помимо этого, министр в ходе дискуссии задался вопросом о дополнительных мерах воздействия на граждан-иноагентов. Чуйченко заявил, что, помимо ограничений в госфинансировании, попавшие в список лица можно лишить возможности зарабатывать деньги.

Ранее министр юстиции заявил, что гражданам России могут запретить менять пол в паспорте. Данный шаг связан с желанием властей закрепить в законодательстве РФ традиционные ценности.
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