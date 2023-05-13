Глава Минюста РФ Константин Чуйченко призвал расширить критерии для присвоения статуса иноагента

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко призвал давать статус иностранного агента за бездуховную и безнравственную деятельность, сообщает РИА Новости.
Чуйченко на международном юридическом форуме в Петербурге предложил внести ряд изменений в критерии, по которым могут объявить лицо иноагентом. По мнению главы ведомства, за действия, нарушающие духовно-нравственные ценности, необходимо давать соответствующий статус.
Помимо этого, министр в ходе дискуссии задался вопросом о дополнительных мерах воздействия на граждан-иноагентов. Чуйченко заявил, что, помимо ограничений в госфинансировании, попавшие в список лица можно лишить возможности зарабатывать деньги.
Ранее министр юстиции заявил, что гражданам России могут запретить менять пол в паспорте. Данный шаг связан с желанием властей закрепить в законодательстве РФ традиционные ценности.