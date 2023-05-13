Глава Минюста РФ Константин Чуйченко призвал расширить критерии для присвоения статуса иноагента

Помимо этого, министр в ходе дискуссии задался вопросом о дополнительных мерах воздействия на граждан-иноагентов. Чуйченко заявил, что, помимо ограничений в госфинансировании, попавшие в список лица можно лишить возможности зарабатывать деньги.