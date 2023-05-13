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Арабский парламент счел заявления Европарламента по Алжиру вмешательством в дела страны

Весь мир
Арабский парламент счел заявления Европарламента по Алжиру вмешательством в дела страны

Каир, 13 мая. Арабский парламент резко осудил последние заявления Европарламента по Алжиру, призвав его полностью прекратить вмешательство во внутренние дела стран Ближнего Востока.

Законодательный орган Евросоюза (ЕС) ранее негативно высказался относительно свободы слова в североафриканском государстве. В совместном заявлении его коллеги из Лиги арабских государств (ЛАГ) назвали подобные шаги вопиющим вмешательством во внутренние дела Алжира. В ЛАГ напомнили, что в ЕС и раньше использовали неприемлемый подход в отношении прав человека в странах региона.

«Мы отвергаем ложь и вводящую в заблуждение информацию, содержащиеся в заявлении Европейского парламента и не основанные ни на каких фактах или объективных доказательствах. Используемые в нем неприемлемая лексика и высокомерный язык представляют собой вопиющее нарушение основ ООН и всех международных норм и законов, подтверждающих принцип невмешательства во внутренние дела государств», — говорится в публикации законодательного института ЛАГ.

В заявлении Европарламента сообщается, что в Алжире свобода слова рассматривается как преступление. Более того, работа иностранных журналистов в этой стране сталкивается со многими ограничениями. В свою очередь, Арабский парламент напомнил, что в АНДР имеются собственные конституционные и судебные институты, способные обеспечить и реализовать все необходимые гарантии свободы мнений и защиты прав человека.

В начале года подобная ситуация наблюдалась в соседнем Марокко. Тогда принятое членами ЕС решение, призывающее Рабат с уважением относиться к работе СМИ, вызвало возмущение не только местных властей, но и законодательного органа ЛАГ.
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