Арабский парламент счел заявления Европарламента по Алжиру вмешательством в дела страны

В заявлении Европарламента сообщается, что в Алжире свобода слова рассматривается как преступление. Более того, работа иностранных журналистов в этой стране сталкивается со многими ограничениями. В свою очередь, Арабский парламент напомнил, что в АНДР имеются собственные конституционные и судебные институты, способные обеспечить и реализовать все необходимые гарантии свободы мнений и защиты прав человека.