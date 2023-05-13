«Мы живем в мире постправды»: журналист Придыбайло рассказал, как работает пропаганда Украины и Запада

Героем нового выпуска программы «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стал журналист RT Константин Придыбайло.
Константин Придыбайло получил широкую известность во время работы на митингах так называемых оппозиционеров в Белоруссии. Кроме того, журналист освещал ход специальной военной операции, находился на передовой, создал авторский Telegram-канал и разработал полезное социальное приложение для граждан России в период коронавируса.
В программе Вадима Манукяна он рассказал о начале своей карьеры, а также об отношении к предателям Родины и продвижении русофобии как на Украине, так и на Западе. Вместе с тем гость поделился мнением о произошедшей попытке госпереворота в Белоруссии в 2020 году.
«Страшно, когда ты видишь, что на самом деле происходит, враги это переворачивают в свое, а твои друзья начинают им поддакивать. А ты понимаешь, что ты один в поле стоишь. И здесь враги, здесь твои друзья, но верят они им и ты просто хватаешься за голову. [...] После попытки революции белорусское гражданское общество как народ политически очень повзрослело. Эту попытку госпереворота успешно подавили, и здесь роль лидера была очень важна: Александр Лукашенко никуда не делся, ведь он не уехал в Ростов, Брянск или Смоленск — он остался там», — отметил журналист.
Также Придыбайло указал, что враждебные страны создают много фейков, в том числе о специальной военной операции. По его словам, все это направлено на подрыв эмоционального и психического самосознания молодого поколения. Он подчеркнул, что сейчас многие люди живут в мире постправды, ведь здравый смысл имеет кокон из эмоций, поэтому враги России знают, куда бьют — дети, женщины, старики. Этим они и пользуются, когда речь идет о погибших мирных жителях во время конфликта на Украине.
«Как-то раз я ехал в метро, тогда еще Instagram✱ (продукт признанной экстремистской и запрещенной в России организации Meta) заблокировали, и сидела девочка рядом со мной. Она зашла на какой-то «укро-паблик» или, я не знаю, как ее туда закинуло, но там просто картинка за картинкой: какая-то женщина с разбитой головой, девушка какая-то, пятно рядом, какой-то ребенок погиб. Я подумал, если бы я в это верил, то я бы с ума сошел, некоторые сошли — это правда», — считает журналист.
Придыбайло также рассказал про свое отношение к некогда популярным личностям, которые покинули страну. По словам гостя, иноагентам и прочим врагам Родины ни в коем случает нельзя давать даже право думать о возвращении в Россию.
«Если им дадут вернуться… Вот тут я уже задумываюсь, а насколько я стране нужен. Ведь я продолжаю работать на свое государство, для государства, во благо государства, при этом абсолютно не задумываясь о деньгах и материальных веща. И тут раз и дадут им вернуться, а ты думаешь: почему я посидел? Потому что с утра до ночи пытаешься с людьми разговаривать, доносить правдивую информацию, а они фейки клепают и им хорошо. И мне очень не хочется, чтобы эти люди вернулись», — заявил он.
Кто стоит за попыткой госпереворота в Белоруссии и какие ошибки допустил Минск в 2020 году? Полное интервью с Константином Придыбайло смотрите на платформах ФАН 14 мая.
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