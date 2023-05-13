«Мы живем в мире постправды»: журналист Придыбайло рассказал, как работает пропаганда Украины и Запада

Также Придыбайло указал, что враждебные страны создают много фейков, в том числе о специальной военной операции. По его словам, все это направлено на подрыв эмоционального и психического самосознания молодого поколения. Он подчеркнул, что сейчас многие люди живут в мире постправды, ведь здравый смысл имеет кокон из эмоций, поэтому враги России знают, куда бьют — дети, женщины, старики. Этим они и пользуются, когда речь идет о погибших мирных жителях во время конфликта на Украине.