Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок являет собой сочетание глупости и лицемерия, считает крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
Такое мнение в эксклюзивной беседе с ФАН он выразил по поводу недавнего заявления главы немецкого МИД о военной помощи России. Стоит напомнить, что ранее Бербок приравняла отправку третьими странами оружия для ВС РФ к прямому их участию в специальной военной операции на Украине.
«Поставки материалов военного назначения для этой войны означали бы участие в ней», — сказала дипломат 12 мая во время прошедшей в Швеции неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств европейских держав.
При этом она отметила, что ФРГ продолжает оказывать военную поддержку Киеву. По мнению собеседника ФАН, за все время своего пребывания в должности, политик демонстрирует такие качества как отсутствие ума и лицемерие.
«При этом она ни разу за всю свою деятельность не проявила стремления к дипломатии. Также напрочь отсутствует какая-либо политическая мудрость в понимании другой стороны. И сейчас от нее звучит столь наглое заявление, показывающее принцип "нам можно — другим нельзя! Иначе накажем!"», — отметил политолог.
Он добавил, что глава МИД ФРГ всегда сдает позиции своего государства, когда имеет дело с Соединенными Штатами Америки, Англией, а иногда и даже с Польшей.
«Похоже, для немцев конфликт на Украине стал шансом взять реванш за Великую Отечественную войну. Во всяком случае, у меня постепенно складывается такое стойкое впечатление. В последнее время давление усиливается по всем линиям. И судя по всему, исправить мозги подобным персонажам как госпожа Бербок и остановить ситуацию сползания мира к новой глобальной войне можно лишь одним способом — победой на поле боя», — заключил Джаралла.
Ранее интернет-пользователи из Германии проанализировали недавние заявления главы собственного МИД и пришли к мнению, что ее попытки от лица страны и всего Евросоюза угрожать Китаю и другим государствам за внешнеполитическое и экономическое сотрудничество с Россией выглядят глупо и безрассудно.