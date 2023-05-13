Славная история: 240-летие Черноморского флота

13 мая 1783 года был основан Черноморский флот. В этот день 11 кораблей Азовской флотилии и 17 кораблей Днепровской флотилии вошли в бухту у села Ахтиар (впоследствии Севастополь). Так была перевернута первая страница славной летописи наших моряков-черноморцев.
Это стало возможным после издания именного рескрипта Екатерины II. Уже в 1785 году был утвержден первый штат Черноморского флота в составе 12 линейных кораблей, 20 фрегатов, 5 шхун, 24 транспортных судов. Количество личного состава было определено в 13 500 человек.
Первым командующим флотом был назначен вице-адмирал Федот Клокачев. Он подчинялся не Адмиралтейств-коллегии, а лично светлейшему князю Григорию Потемкину.
Командующему было уже за пятьдесят, и он был известным флотоводцем, участником сражения в Чесменской бухте. После основания Севастополя занялся созданием Черноморского флота, составив и первую карту Севастопольской бухты.
Он охарактеризовал ее так: «подобной еще гавани не видал, и в Европе, действительно, такой хорошей нет; вход в сию гавань самый лучший, натура сама разделила бухту на разные гавани, то есть военную и купеческую; довольная в каждом лимане глубина, положение ж берегового места хорошее и надежно к здоровью, словом сказать, лучшее нельзя найти к содержанию флота место».
Боевое крещение Черноморский флот принял во время очередной русско-турецкой войны, начавшейся в 1787 году.
Что же касается Потемкина, то и Севастополь, и Херсон находились под неустанной его заботой. Он направлял развитие этих городов не только государственные, но и личные средства. Это один из немногих примеров подобного поведения сильных мира сего.
Черноморский флот стал не только мощным прикрытием южных рубежей Российской империи с приобретенными землями, но и символом могущества государства.