В МИД Белоруссии заявили, что санкции Запада встают на пути достижения целей развития ООН

Этот вопрос подняли во время встречи заместителя главы ведомства Юрия Амбразевича с региональным директором по Европе и Центральной Азии Управления ООН по координации деятельности в целях развития Гви-Йоп Сон. Замминистра отметил, что во время Саммита ООН по Целям устойчивого развития на полях Генеральной Ассамблеи должны уделить внимание влиянию санкций на прогнозы глобального социально-экономического и экологического развития, сообщает «Профиль».