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В МИД Белоруссии заявили, что санкции Запада встают на пути достижения целей развития ООН

Политика
В МИД Белоруссии заявили, что санкции Запада встают на пути достижения целей развития ООН

В Министерстве иностранных дел Белоруссии заявили, что санкции Запада мешает достигать целей устойчивого развития ООН. Там отметили, что США и страны ЕС вводят ограничения в отношении неугодных государств.

Этот вопрос подняли во время встречи заместителя главы ведомства Юрия Амбразевича с региональным директором по Европе и Центральной Азии Управления ООН по координации деятельности в целях развития Гви-Йоп Сон. Замминистра отметил, что во время Саммита ООН по Целям устойчивого развития на полях Генеральной Ассамблеи должны уделить внимание влиянию санкций на прогнозы глобального социально-экономического и экологического развития, сообщает «Профиль».

Ранее постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков высказался о статусе санкций Запада. Он отметил, что ограничения стали способом воздействия на страны.
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