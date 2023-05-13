Новость про заказ танков «Оплотов» для ВСУ, это не более, чем пиар-акция министра обороны Украины

Деградация ВПК «Незалежной» и СВО поставили крест на украинском танкостроении. Минобороны Украины закажет украинские танки «Оплот» для ВСУ. Такая новость появилась 12 мая сего года на официальном сайте министерства обороны Украины и в украинских СМИ.
«Я люблю кухню и музыку»
Согласно опубликованной там же информации, министр обороны Украины Алексей Резников совместно с председателем Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Александром Завитневичем, а также директором госконцерна «Укроборонпром» Юрием Гусевым совершил визит в Харьковскую область, а точнее – на один из полигонов Харьковского завода транспортного машиностроения имени В. А. Малышева (ХЗТМ). Там Резникову и Ко была предоставлена возможность полюбоваться на разработанный Харьковским конструкторским бюро по машиностроению имени А. А. Морозова (ХКБМ) и выпущенный ХЗТМ основной боевой танк БМ «Оплот». Более того, высокопоставленных визитеров на «Оплоте» даже покатали.
«Я убежден, что в танковой коалиции [то есть в состоящей на вооружении ВСУ сборной танковой «солянке», включающей машины советской и западной разработки] в первых рядах должен быть именно украинский танк, например - БМ «Оплот». На фронте обязательно должен быть бронированный кулак, ведь самая главная ценность – сохранение жизни наших защитников и защитниц. Чтобы они могли защищать нас, чтобы они не теряли свое здоровье, им нужна бронированная техника. Я люблю кухню и музыку разных народов мира, но в промышленности я остаюсь промышленным украинопротекционистом. Именно поэтому было принято решение, что министерство обороны Украины закажет у «Укроборонпрома» для украинской армии «Оплоты», — патетически объявил после покатушек на полигоне министр обороны Украины.
Заявление Резникова вкупе с непременным уточнением, что БМ «Оплот» является самым современным танком, созданным на Украине, ожидаемо вызвали в украинской прессе немало восторгов. В то же время российские специалисты встретили «сенсацию» имени Резникова с не скрываемым скепсисом. Почему? Давайте в этом разберемся.
Путь к украинскому «Оплоту»
Начнем с того, что в наследство от Советского Союза Киеву достались не только 8700 (!) танков, но и один из столпов советского танкопрома – тандем ХКБМ/ХЗТМ, способный проектировать и выпускать тяжелую бронетехнику любого уровня сложности. Однако «Незалежная», это не СССР. Сохранить в строю столь гигантский танковый парк Украина не могла.
В результате массовых распродаж техники за границу, а также из-за недофинансирования военного ведомства Украины, дополненного банальной безалаберностью и дерибаном со стороны украинских военнослужащих, количество боеспособных танков на территории Украины начало стремительно сокращаться. По открытым данным к 2014 году ВСУ теоретически могли «выставить в поле» лишь 700-800 танков, при этом практически данная цифра была еще ниже в силу того, что часть этих машин оказалась не на ходу, а то и вовсе разукомплектована.
«Вот это пушка трясется!..»
Одновременно с уменьшением «поголовья» танкового парка ВСУ происходила не менее стремительная деградация украинского ВПК, вызванная все тем же недофинансированием, разрывом отраслевых цепочек, резким снижением возможностей по кооперации с поставщиками комплектующих из других бывших республик СССР (в первую очередь – из России), а также утратой компетенций. Естественно, это не могло не отразиться на качестве танков, которые проектировало ХКБМ и производил ХЗТМ.
Дальнейшим развитием конструкции Т-80УД в стенах ХКБМ стал оснащенный более мощным двигателем и улучшенной системой управления огнем (СУО) основной боевой танк Т-84, появившийся в 1994 году. Несмотря на, не побоюсь этого слова, яростные попытки харьковчан протолкнуть «восемьдесят четвертый» на вооружение какой-либо иностранной армии, дальше показа нескольких демонстрационных машин на выставках дело не пошло.
За границей посчитали Т-84 «сыроватым» и, на фоне танков советского производства, не слишком надежным. Попытка ХКБМ/ХЗТМ подтянуть характеристики Т-84, следствием чего стало появление модификации Т-84У, также известной как Т-80 «Оплот», к прорыву на иностранные танковые рынки тоже не привело. «Не взлетел» и вариант «Оплота», известный под названием «Ятаган», вооруженный не 125-мм, а 120-мм пушкой (калибр НАТО) и сконструированный специально для турецкой армии.
Тогда в Харькове решили, что конструкцию «Оплота» следует серьезно переработать в целях усиления защиты танка, а также оснащения машины новым панорамным прицелом и комплексом управляемого вооружения, который позволит вести огонь из танковой пушки управляемыми ракетами «Комбат» с лазерным наведением на дистанциях до 5 км. Этот украинский «супертанк» первоначально именовался T-84 «Оплот-М», а затем за ним было закреплено название БМ «Оплот».
Работа над семейством «Оплот»-«Ятаган» «съела» немало времени и ресурсов, но заметной прибыли харьковчанам не принесла. В целях зарабатывания хоть каких-то средств, в ХКБМ предложили запустить программу модернизации имевшихся у ВСУ с 1991 года сотен советских танков Т-64 в вариант Т-64БМ «Булат», как минимум, «на бумаге» по своим ТТХ дотягивающего до паспортных же ТТХ Т-80.
Начиная с 2005 года, ХЗТМ смог трансформировать в «Булаты» порядка сотни «шестьдесят четвертых», которые у украинских военных получили, скажем так, неоднозначную оценку. Например, в декабре 2017-го бывший заместитель командующего сухопутными войсками ВСУ по логистике генерал-майор Юрия Толочного сухо констатировал: «Некоторые варианты модернизации [нашей бронетехники] оказываются неудачными в реальном бою. Например, танки Т-64БМ «Булат» в силу большого веса и слабого двигателя оказались неэффективными, были переведены в резерв и заменены линейными Т-64».
В том же 2017 году украинские танкисты на «Булатах» приняли участие в международных соревнования танковых взводов армий стран Запада Strong Europe Tank Challenge (SETC). Итог – предпоследнее место. В 2018 году ВСУ отправили на SETC свой лучший танковый взвод во главе с капитаном Романом Багаевым. Отправили на Т-84У. Результат оказался еще печальнее, чем в 2017-м.
В первый же день соревнований 2018 года у украинского танка «скисла» СУО. Один из украинских танкистов прокомментировал это событие так: «Пока присутствующие здесь представители завода-производителя [ХЗТМ] решают, как получилось, что из танков на огневом рубеже вышли «тракторы», я не буду здесь трясти своей «экспертной оценкой», просто скажу – лажа есть лажа и она случилась».
Пан Багаев был не столь лаконичен.
«Ключевые [упражнения] - это «танковый взвод в наступлении» и «танковый взвод в обороне». За них можно было набрать по 500 баллов. А ничего не удалось сделать. Мы поехали на четырех Т-84. Во время «операции в наступлении» выстрелил только один танк. На остальных трех снаряд или не до конца загрузился в пушку, либо не сработали датчики. Система показала, что танк не до конца зарядился, поэтому пушка с гидростопора не снялась. Хотя на самом деле он зарядился, но пустой лоток не до конца опустился…», — вспоминал бравый капитан ВСУ.
У Т-84У «горели» блоки с аппаратурой, «вылетали» датчики, искрила проводка, отказывал механизм заряжания, а ствол 125-мм пушки из-за не корректно работающего стабилизатора дрожал «в истерике». В выражениях по этому поводу украинские участники SATC не стеснялись.
«Вот это пушка трясется! А говорят заводчане, что такого быть не может. А если во время боя?! С…ка, как тут попасть на 2,5 километра? Ходуном ходит!.. Уроды!», — прямо в снимающую его камеру кричал разъяренный украинский танкист.
Не более десятка танков за год
В июне 2018 года я попросил главного редактора журнала «Арсенал Отечества», полковника в запасе Виктора Мураховского, прокомментировать фиаско украинцев на SETC.
«Основная причина – неотработанность машин. И «Булат», и «Оплот», это результат осуществленной в условиях современной Украины попытки модификации советских основных боевых танков. Причем, попытки, сделанной, честно говоря, поперек всех действовавших в Советском Союзе нормативных документов по разработке и принятию на вооружение танков, а также другой боевой техники. По сути, ни «Булат», ни «Оплот» не представляют собой законченные изделия, прошедшие все этапы положенных испытаний. Считаю, что на имеющихся у ВСУ советских Т-64Б и тех же Т-72 украинские танкисты могли бы добиться во время проведения Strong Europe Tank Challenge куда лучших результатов», — сообщил Мураховский.
Однако, вернемся к украинскому «супертанку», еще до своего появления провозглашенному киевской пропагандой «самым лучшим танком в мире». В мае 2009 года новый танк приняли на вооружение ВСУ под названием БМ «Оплот». Затем был заключен контракт на поставку в войска первых 10 танков БМ «Оплот» по цене 29,5 млн. гривен каждый. Сразу после этого «внезапно» выяснилось, что у украинского государства нет денег, чтобы оплатить все 10 «супертанков», так что выполнение контракта «подвисло»… Что, впрочем, не помешало ХКБМ/ХЗТМ в феврале 2011-го на 10-й Международной выставке вооружений IDEX-2011 в Абу-Даби впервые показать БМ «Оплот» за рубежом.
Единственными, кто за рубежом «клюнул» на украинскую новинку, оказались на свою беду тайцы. Почему «на свою беду»? Потому что, во-первых, качество отгружаемых Харьковом БМ «Оплот» оказалось очень «не очень», а, во-вторых, харьковчане сумели сорвать все оговоренные сроки поставок. И это для ОПК Украины было очень симптоматично.
В 1996 году Украина подписала с Пакистаном контракт на поставку последнему в течение четырех лет 320 танков Т-80УД. Контракт Украина выполнила, отправив Исламабаду 146 танков из запасов ВСУ и 175 танков новых, произведенных специально для Пакистана. В 2011 года Украина подписала с Тайландом контракт на поставку 49 основных боевых танков БМ «Оплот».
Предполагалось, что Киев должен будет выполнить свои обязательства перед Бангкоком до конца 2014 года… Первый украинский танк тайцы получили 5 ноября 2013 года, двадцать пятый - 12 июня 2017, а полностью ХЗТМ смог выполнить контракт только в 2018-м. Иными словами Украина, без особых проблем наштамповавшая во второй половине «девяностых» за 4 года 175 Т-80УД, во втором десятилетии XXI века могла с большим трудом за год выпускать уже не более десятка новых танков!
После «тайского» контракта, за пределами Украины количество потенциальных покупателей украинских танков сократилось до нуля. Соответственно, единственными возможными покупателями украинского «супертанка» остались ВСУ. Но те в силу дефицита средств, а также по причине невысокого качества БМ «Оплот», покупать «супертанки» откровенно не торопились.
Вследствие этого представители ВПК Украины сделали множество заявлений о планах массового выпуска БМ «Оплот», но все они оказались сорваны. Когда в 2019 году украинская общественность допекла ВСУ вопросом «Где наши «Оплоты»?», министерство обороны Украины сообщило, что не заключает контракты на производство танков БМ «Оплот», поскольку украинская промышленность не имеет возможности завершить работу по… замещению в конструкции «супертанка» российских комплектующих.
Пиар-акция пана Резникова
В августе 2021 года ХЗТМ по заказу «Укрспецэкспорта» изготовил доработанную версию БМ «Оплот», обозначенную в документах как «Оплот-2М». Танк был выпущен в единственном экземпляре и предназначался исключительно для показа иностранным заказчикам, а также демонстрации украинским VIP-персонам. Именно на этом единственном и неповторимом «Оплоте-2М» пана Резникова недавно и катали.
По состоянию на 2022 год количество имевшихся в распоряжении Киева «супертанков», включая «Оплот-2М», не превышало 6 единиц. Примечательно, что ни один из них после начала СВО так и не появился на поле боя, что косвенно свидетельствует о невысокой боеготовности украинских «Оплотов».
К уже сказанному тут про современный украинский танкопром, СВО добавила удары российских ракет по предприятиям «оборонки» Украины, мобилизацию в ВСУ одной части сотрудников ХЗТМ и бегство за границу другой.
Теперь, уважаемые читатели, еще раз перечитайте этот текст и ответьте на вопрос о том, каковы в текущих реалиях шансы на запуск украинской «оборонкой» в крупную серию БМ «Оплот»? Все правильно – они нулевые. Вот поэтому-то российские специалисты и восприняли новость про заказ «Оплотов» для ВСУ исключительно как пиар-акцию пана Резникова. Деградация ВПК «Незалежной» и СВО поставили крест на украинском танкостроении.