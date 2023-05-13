Новость про заказ танков «Оплотов» для ВСУ, это не более, чем пиар-акция министра обороны Украины

Однако, вернемся к украинскому «супертанку», еще до своего появления провозглашенному киевской пропагандой «самым лучшим танком в мире». В мае 2009 года новый танк приняли на вооружение ВСУ под названием БМ «Оплот». Затем был заключен контракт на поставку в войска первых 10 танков БМ «Оплот» по цене 29,5 млн. гривен каждый. Сразу после этого «внезапно» выяснилось, что у украинского государства нет денег, чтобы оплатить все 10 «супертанков», так что выполнение контракта «подвисло»… Что, впрочем, не помешало ХКБМ/ХЗТМ в феврале 2011-го на 10-й Международной выставке вооружений IDEX-2011 в Абу-Даби впервые показать БМ «Оплот» за рубежом.