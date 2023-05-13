Уголовное дело возбудили в Саратовской области после гибели двух мальчиков при пожаре в частном доме

Следственный комитет РФ по Саратовской области возбудил уголовное дело после гибели двух несовершеннолетних братьев в результате пожара в частном доме. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Представители СК по региону отметили, что уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». По предварительной версии, 13 мая загорелся частный дом, расположенный на улице Центральной села Ольшанки Аркадакского района. Позже пожарные смогли ликвидировать возгорание.
В помещении было найдено тело старшего мальчика. Младший брат тоже скончался, но произошло это спустя некоторое время в стенах медучреждения. Отмечается, что дети находились в доме одни.
Ранее СК возбудил дело по факту отравления трех человек угарным газом. В результате инцидента скончался девятилетний ребенок.