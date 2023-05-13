Уголовное дело возбудили в Саратовской области после гибели двух мальчиков при пожаре в частном доме

Представители СК по региону отметили, что уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». По предварительной версии, 13 мая загорелся частный дом, расположенный на улице Центральной села Ольшанки Аркадакского района. Позже пожарные смогли ликвидировать возгорание.