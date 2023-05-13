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Председатель СКР Александр Бастрыкин отметил рост числа экстремистских преступлений в России

Общество
Председатель СКР Александр Бастрыкин отметил рост числа экстремистских преступлений в России

Количество преступлений экстремистского характера среди молодежи выросло. Об этом сообщил глава СКР Александр Бастрыкин.

Председатель Следственного комитета рассказал о росте количества экстремистских преступлений в рамках выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). Существует тенденция увеличения числа тяжких и особо тяжких правонарушений, которые совершаются юношами и девушками.

«Есть тенденция роста экстремистских преступлений, которая совершается молодежью», — рассказал Бастрыкин.

Ранее председатель СК предложил национализировать основные отрасли экономики России в ходе ПМЮФ. Такую инициативу он связал с обеспечением экономической безопасности страны в военное время.
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