Председатель СКР Александр Бастрыкин отметил рост числа экстремистских преступлений в России

Председатель Следственного комитета рассказал о росте количества экстремистских преступлений в рамках выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). Существует тенденция увеличения числа тяжких и особо тяжких правонарушений, которые совершаются юношами и девушками.