Председатель СКР Александр Бастрыкин отметил рост числа экстремистских преступлений в России

Количество преступлений экстремистского характера среди молодежи выросло. Об этом сообщил глава СКР Александр Бастрыкин.
Председатель Следственного комитета рассказал о росте количества экстремистских преступлений в рамках выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). Существует тенденция увеличения числа тяжких и особо тяжких правонарушений, которые совершаются юношами и девушками.
«Есть тенденция роста экстремистских преступлений, которая совершается молодежью», — рассказал Бастрыкин.
Ранее председатель СК предложил национализировать основные отрасли экономики России в ходе ПМЮФ. Такую инициативу он связал с обеспечением экономической безопасности страны в военное время.