Казанский УНИКС переиграл «Локомотив-Кубань» и приблизился к чемпионскому титулу

Игра, состоявшаяся в субботу, 13 мая, закончилась со счетом 90:88 в пользу казанцев. У победителей самыми результативными на паркете были американцы Джален Рейнольдс и Дэрил Мэйкон, набравшие по 18 очков. У хозяев 23 очка набрал еще один американский баскетболист Крис Хортон, а у его соотечественника и одноклубника Джейлена Барфорда 22 очка.