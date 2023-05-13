Казанский УНИКС переиграл «Локомотив-Кубань» и приблизился к чемпионскому титулу

Казанский баскетбольный клуб УНИКС выиграл на выезде в Краснодаре у «Локомотива-Кубань» в овертайме четвертой встречи финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Теперь игроки из столицы Татарстана находятся всего лишь в одной победе от первого в своей истории чемпионского титула.
Игра, состоявшаяся в субботу, 13 мая, закончилась со счетом 90:88 в пользу казанцев. У победителей самыми результативными на паркете были американцы Джален Рейнольдс и Дэрил Мэйкон, набравшие по 18 очков. У хозяев 23 очка набрал еще один американский баскетболист Крис Хортон, а у его соотечественника и одноклубника Джейлена Барфорда 22 очка.
Счет в серии до четырех побед уже почти критический — 3-1 в пользу УНИКСа. Пятый матч противостояния, который может стать уже финальным, пройдет в Казани 16 мая.
Главный баскетбольный турнир в РФ приближается к развязке, а с международных стартов россиян отстранили — FIBA решила не допускать сборную России по баскетболу до предквалификации к Олимпиаде в Париже