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«Отправьте оружие Путину»: жители Нью-Йорка предложили вооружить российскую армию вместо украинской

Политика
«Отправьте оружие Путину»: жители Нью-Йорка предложили вооружить российскую армию вместо украинской

Жители американского города Нью-Йорка исправили стикер, находившийся на одной из улиц в поддержку киевского режима. Соответствующей информацией поделился американский обозреватель Джереми Лоффредо.

Граждане Соединенных Штатов Америки исправили стикер в пользу российской стороны, указал он. Об этом журналист написал на своей странице в социальной сети Twitter в субботу, 13 мая.

«Отправьте оружие Путину. Остановите Украину», — указывается на стикере.

Изначально стикер содержал антироссийскую фразу. Жители Нью-Йорка, в свою очередь, поменяли слова местами, и выражение обрело абсолютно противоположный смысл.
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