Жители американского города Нью-Йорка исправили стикер, находившийся на одной из улиц в поддержку киевского режима. Соответствующей информацией поделился американский обозреватель Джереми Лоффредо.
Граждане Соединенных Штатов Америки исправили стикер в пользу российской стороны, указал он. Об этом журналист написал на своей странице в социальной сети Twitter в субботу, 13 мая.
«Отправьте оружие Путину. Остановите Украину», — указывается на стикере.
Изначально стикер содержал антироссийскую фразу. Жители Нью-Йорка, в свою очередь, поменяли слова местами, и выражение обрело абсолютно противоположный смысл.