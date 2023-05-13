Украинские военнослужащие повредили десять домовладений в Графовке Белгородской области во время обстрела

Осколками снарядов были выбиты окна, повреждены фасады, крыши и ограды частных домов, а также развалена хозяйственная постройка. Помимо этого, в населенном пункте нарушена работа систем электроснабжения и газоснабжения. В настоящий момент глава района Андрей Миськов совместно с экстренными службами проводит осмотр территорий.