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Украинские военнослужащие повредили десять домовладений в Графовке Белгородской области во время обстрела

Происшествия
Украинские военнослужащие повредили десять домовладений в Графовке Белгородской области во время обстрела

Вооруженные силы Украины атаковали село Графовка Краснояружского района Белгородской области, в результате чего разрушены десять домовладений. Как сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков, информация о пострадавших гражданах не поступала.

Осколками снарядов были выбиты окна, повреждены фасады, крыши и ограды частных домов, а также развалена хозяйственная постройка. Помимо этого, в населенном пункте нарушена работа систем электроснабжения и газоснабжения. В настоящий момент глава района Андрей Миськов совместно с экстренными службами проводит осмотр территорий.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о раненых после удара киевскими военнослужащими по Богоявленскому кафедральному собору. Известно, что пострадали три человека.
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