Двое взрослых и двое детей погибли в результате ДТП с грузовиком в Калмыкии

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля в Калмыкии привело к гибели четырех человек, включая двоих детей. Об этом рассказали в пресс-службе СВД России.
Авария произошла примерно в 14:25 по Москве на 246-м километре автодороги Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь. За рулем легкового автомобиля находилась 48-летняя женщина, а водителем грузовика был 33-летний гражданин иностранного государства.
«В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались водитель и три пассажира легкового автомобиля», — сообщили правоохранители, передает «МВД МЕДИА».
Ранее 33-летний водитель легкового автомобиля сбил четырехлетнего мальчика на пешеходном переходе через Рудневку в Москве. Ребенок госпитализирован.