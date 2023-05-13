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Двое взрослых и двое детей погибли в результате ДТП с грузовиком в Калмыкии

Происшествия
Двое взрослых и двое детей погибли в результате ДТП с грузовиком в Калмыкии

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля в Калмыкии привело к гибели четырех человек, включая двоих детей. Об этом рассказали в пресс-службе СВД России.

Авария произошла примерно в 14:25 по Москве на 246-м километре автодороги Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь. За рулем легкового автомобиля находилась 48-летняя женщина, а водителем грузовика был 33-летний гражданин иностранного государства.

«В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались водитель и три пассажира легкового автомобиля», — сообщили правоохранители, передает «МВД МЕДИА».

Ранее 33-летний водитель легкового автомобиля сбил четырехлетнего мальчика на пешеходном переходе через Рудневку в Москве. Ребенок госпитализирован.
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