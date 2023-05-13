«У противника нет задачи устроить чудовищные котлы»: Пригожин объяснил, что значит контрнаступление ВСУ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подробно описал планы Вооруженных сил Украины по контрнаступлению. По его словам, противник не станет формировать котлы, а сосредоточится на точечных ударах и поэтапном возвращении контроля над территориями.
Пригожин считает, что атака начнется на разных участках, но основной упор будет сделан на Запорожском направлении. В места прорыва обороны украинские боевики станут стягивать дополнительные резервы, чтобы приумножить свой успех. Предварительно подразделения ВСУ намерены захватить господствующие высоты.
«Это нормальная тактика.Тактика умных, образованных людей», — уверен Пригожин.
По словам создателя «оркестра», наступательные действия в районе Бахмута (Артемовска) будут состоять из нескольких этапов. Первый удар противник нанесет в направлении Берховки, расположенной севернее крупного города.
«Второй удар, который нанесет противник, это будет по дороге Славянск — Бахмут. В отличие от наших великих военачальников, у противника нет задачи устроить чудовищные котлы. <...> Никто в современной войне не воюет котлами, надо слона по частям резать, чтобы его съесть», — привел пример Пригожин.
Основатель ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что в конечном итоге подразделения ВСУ могут окружить Бахмут и зайти в тыл. При таком сценарии действия «музыкантов» будут скованы.
В завершение Пригожин глобально оценил обстановку на фронте. По его словам, командование зачастую бросает российских военнослужащих на произвол судьбы, в то время как «Генштаб где-то в космосе сам по себе». Он призвал беречь солдат и не ждать, пока «русский народ сам решит» накопившиеся проблемы.