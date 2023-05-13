«У противника нет задачи устроить чудовищные котлы»: Пригожин объяснил, что значит контрнаступление ВСУ

В завершение Пригожин глобально оценил обстановку на фронте. По его словам, командование зачастую бросает российских военнослужащих на произвол судьбы, в то время как «Генштаб где-то в космосе сам по себе». Он призвал беречь солдат и не ждать, пока «русский народ сам решит» накопившиеся проблемы.