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Синоптики метеоцентра «Фобос» рассказали о температурном рекорде в Москве 13 мая

Общество
Синоптики метеоцентра «Фобос» рассказали о температурном рекорде в Москве 13 мая

Плюсовая температура в Москве сегодня, 13 мая, достигла максимального уровня с начала 2023 года, сообщили синоптики метеоцентра «Фобос».

«Как и ожидалось, в условиях солнечной и сухой, антициклональной погоды, температура воздуха в столице достигла максимальных, с начала года значений», — приводит выдержку из соответствующего заявление «Метеоновости».

Метеорологи обратили внимание, что ртутный столбик термометров в столице вырос до отметки в +22,3 °С, что на 0,2 °С выше предшествующего пикового значения.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд дал прогноз, что 13 мая станет самым теплым днем первой половины месяца в столичном регионе.
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