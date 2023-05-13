Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев предупредил жителей о звуках стрельбы в городе

Жителей Севастополя предупредили о возможных звуках стрельбы в городе. Губернатор города Михаил Развозжаев объяснил, почему они могут быть слышны.
По его словам, военнослужащие Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова будут выполнять упражнения с применением стрелкового оружия. Они приступили к тренировке в 17:00. Мероприятие должно завершиться в районе 19:00.
Днем ранее Развозжаев разъяснил, с чем связаны громкие звуки, которые доносятся с северной части города. Оказалось, что Черноморский флот проводил тренировку.