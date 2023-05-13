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Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев предупредил жителей о звуках стрельбы в городе

Общество
Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев предупредил жителей о звуках стрельбы в городе

Жителей Севастополя предупредили о возможных звуках стрельбы в городе. Губернатор города Михаил Развозжаев объяснил, почему они могут быть слышны.

По его словам, военнослужащие Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова будут выполнять упражнения с применением стрелкового оружия. Они приступили к тренировке в 17:00. Мероприятие должно завершиться в районе 19:00.

Днем ранее Развозжаев разъяснил, с чем связаны громкие звуки, которые доносятся с северной части города. Оказалось, что Черноморский флот проводил тренировку.
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