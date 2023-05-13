Момент падения первого Ми-8 в Клинцах Брянской области попал на видео

Первый из потерпевших крушение вертолетов Ми-8 в Брянской области был спасательным. В результате падения воздушного судна оказалась ранена одна мирная жительница. Пострадавшую доставили в районную больницу для оказания всей необходимой помощи. РЕН ТВ в своем Telegram-канале публикует кадры крушения.