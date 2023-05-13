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Момент падения первого Ми-8 в Клинцах Брянской области попал на видео

Происшествия
Момент падения первого Ми-8 в Клинцах Брянской области попал на видео

В Сети появилось видео падения первого из рухнувших вертолетов Ми-8 в Клинцах Брянской области. Кадры публикует РЕН ТВ.

Первый из потерпевших крушение вертолетов Ми-8 в Брянской области был спасательным. В результате падения воздушного судна оказалась ранена одна мирная жительница. Пострадавшую доставили в районную больницу для оказания всей необходимой помощи. РЕН ТВ в своем Telegram-канале публикует кадры крушения.

Ранее источник ФАН подтвердил факт падения второго вертолета Ми-8, который являлся военным. По предварительной информации, инцидент также произошел на территории Брянской области.
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