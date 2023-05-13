Уголовное дело возбудили в Чувашии после отравления трех человек угарным газом

Сигнал о возможном отравлении угарным газом семьи, проживавшей в одной из квартир дома №64 по улице Ярославской в городе Чебоксары, поступило в экстренные службы около 10:00 по московскому времени 12 мая. Известно, что в результате инцидента скончался девятилетний ребенок. Его матери оказали медицинскую помощь на месте происшествия, а ее племянника госпитализировали.