Уголовное дело возбудили в Чувашии после отравления трех человек угарным газом

Следственный комитет РФ по Чувашской республике возбудил уголовное дело по факту отравления угарным газом троих человек в Чебоксарах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Сигнал о возможном отравлении угарным газом семьи, проживавшей в одной из квартир дома №64 по улице Ярославской в городе Чебоксары, поступило в экстренные службы около 10:00 по московскому времени 12 мая. Известно, что в результате инцидента скончался девятилетний ребенок. Его матери оказали медицинскую помощь на месте происшествия, а ее племянника госпитализировали.
Следователи считают, что отравление произошло из-за попадания продуктов горения газового проточного водонагревателя в квартиру. Услуги по содержанию многоквартирного жилого дома были оказаны ненадлежащим образом. Представители обслуживающих организаций не обеспечили безопасное функционирование водонагревателя и работу системы вентиляции.
Сейчас сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, личности людей, ответственных за содержание жилого дома. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям». Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до шести лет.
Ранее двое жителей города Отрадный Самарской области умерли из-за отравления угарным газом. По факту их гибели правоохранители возбудили уголовное дело.