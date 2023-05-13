Синоптик Роман Вильфанд перечислил самые жаркие дни грядущего лета в Петербурге и Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал жителям страны, какая погода ожидается в июне и июле 2023 года в крупных городах страны, — в Москве и Санкт-Петербурге. Его прогнозы передает «Телепрограмма».
Как сообщает синоптик, в столице в июньские дни температура воздуха будет варьироваться от +18 до +24°С, а ночью — от +15 до +18°С. Предполагается, что всего в июне будет десять теплых дней: 2, 3, 9, 13, 14, 21, 23, 24, 29 и 30 июня. Во второй месяц лета, по прогнозу Вильфанда, днем столбики термометров покажут 22-26 градусов тепла, а ночью – 18-22 градуса тепла. В первой половине июля возможны осадки.
Что касается Петербурга, в июне жителям Северной столицы нужно быть готовым к облачной погоде с возможными дождями. Днем самым высоким показателем может быть +20°С, а ночью – 14 градусов тепла. В июле ожидается повышение температуры до +24°С. Самыми солнечными днями будут 1, 6, 12, 13, 22, 23, 25, 28 и 31 июля.