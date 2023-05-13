«Спартак» Гильермо Абаскаля в меньшинстве сыграл вничью 1:1 с «Химками» и потерял необходимые очки

Московский «Спартак» под началом испанского тренера Гильермо Абаскаля сыграл вничью 1:1 с подмосковными «Химками» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
Игра состоялась в Подмосковье на «Арене Химки», команды разошлись с минимальной ничьей. На 23-й минуте форвард Резиуан Мирзов вывел химчан вперед. В концовке первого тайма, на второй компенсированной минуте москвичи остались вдесятером после удаления хавбека Даниила Денисова за две желтые карточки.
Тем не менее, во втором тайме нападающий «красно-белых» Александр Соболев отыграл мяч и вернул клуб в игру. Однако столичным футболистам больше не удалось поразить ворота «Химок», таким образом, они потеряли нужные им для второго-третьего места в РПЛ очки.
После 27 матчей «Спартак» идет четвертым в Российской премьер-лиге, имея в активе 50 очков. «Химки» в роли аутсайдера соревнования занимают предпоследнее, 15-е место с 18 баллами.
В следующем туре 21 мая в московском дерби «Спартак» встретится со столичными армейцами. «Химки» днем ранее на выезде сыграют против ФК «Ахмат» из Грозного.
Ранее представители Российского футбольного союза сообщили, что игру второго этапа финала пути регионов Кубка РФ между «Краснодаром» и екатеринбургским «Уралом» будет судить рефери Сергей Карасев.