«Спартак» Гильермо Абаскаля в меньшинстве сыграл вничью 1:1 с «Химками» и потерял необходимые очки

Тем не менее, во втором тайме нападающий «красно-белых» Александр Соболев отыграл мяч и вернул клуб в игру. Однако столичным футболистам больше не удалось поразить ворота «Химок», таким образом, они потеряли нужные им для второго-третьего места в РПЛ очки.