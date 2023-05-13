Председатель СКР Александр Бастрыкин указал на нежелание мигрантов изучать русский язык и культуру

Иностранцы, приехавшие в Россию, не желают изучать русский язык и культуру страны. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме заявил председатель СКР Александр Бастрыкин.
По словам главы Следственного комитета, миграционная преступность молодеет. При этом решившие переехать в РФ иностранцы противопоставляют свою культуру и традиции русским.
Кроме того, глава СК отметил факты групповых нападений иностранных граждан на россиян с целью унижения. Растет преступность среди несовершеннолетних и количество экстремистских нарушений.
Ранее Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики России. По его словам, это касается безопасности страны в условиях войны.