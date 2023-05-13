Шесть человек пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ за 13 мая в ДНР

Удары украинских военных фиксируют в представительстве ДНР в СЦКК. Там уточнили информацию по некоторым пострадавшим гражданским лицам. При обстреле Донецка получили ранения трое мужчин 1957, 1963 и 1986 годов рождения. В Ясиноватой травмирована пенсионерка.