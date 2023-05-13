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Шесть человек пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ за 13 мая в ДНР

Происшествия
Шесть человек пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ за 13 мая в ДНР

Из-за атаки на города Донецкой Народной Республики 13 мая пострадали шесть человек. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

Удары украинских военных фиксируют в представительстве ДНР в СЦКК. Там уточнили информацию по некоторым пострадавшим гражданским лицам. При обстреле Донецка получили ранения трое мужчин 1957, 1963 и 1986 годов рождения. В Ясиноватой травмирована пенсионерка.

Донецк несколько раз за день подвергался обстрелу. В результате попадания снаряда в жилой дом погибли мать и ребенок.
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