Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении мужчины при обстреле ВСУ кафедрального собора

Мирный житель города Горловка в Донецкой области получил ранения в результате обстрела Богоявленского кафедрального собора украинской армией. Соответствующей информацией поделился мэр Иван Приходько.
Общее количество раненых мирных граждан возросло до трех, указал он. Инцидент произошел 13 мая, в субботу. Об этом Приходько написал в своем Telegram-канале.
«Количество раненных от рук украинских террористов мирных горловчан возросло до трех. Мужчина 1980 года рождения получил ранения в результате обстрела Богоявленского кафедрального собора», — подчеркнул он.
Прежде стало известно, что ребенок в возрасте четырех лет вместе с матерью погиб в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка.