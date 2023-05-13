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Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении мужчины при обстреле ВСУ кафедрального собора

Происшествия
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении мужчины при обстреле ВСУ кафедрального собора

Мирный житель города Горловка в Донецкой области получил ранения в результате обстрела Богоявленского кафедрального собора украинской армией. Соответствующей информацией поделился мэр Иван Приходько.

Общее количество раненых мирных граждан возросло до трех, указал он. Инцидент произошел 13 мая, в субботу. Об этом Приходько написал в своем Telegram-канале.

«Количество раненных от рук украинских террористов мирных горловчан возросло до трех. Мужчина 1980 года рождения получил ранения в результате обстрела Богоявленского кафедрального собора», — подчеркнул он.

Прежде стало известно, что ребенок в возрасте четырех лет вместе с матерью погиб в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка.
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