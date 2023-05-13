Полководец, политик, законодатель: Александр Невский и его роль в русской истории

Когда Александру «стукнуло» всего восемь, а его брату Федору — десять, отец отрядил их на княжение в Новгород Великий. Это была, скорее, своеобразная политическая школа: большую часть управленческих функций взяли на себя бояре, а отроки вникали, впитывали как губка науку. Вместе с тем, они закалялись физически, постигали и воинское искусство. И наряду с этим Александр участвует в суде, принимает жалобы, решает споры.