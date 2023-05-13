Полководец, политик, законодатель: Александр Невский и его роль в русской истории

13 мая 1221 года в Переславле-Залесском родился княжич Александр — будущий Александр Невский. Он происходил из рода Рюриковичей, как и практически все удельные князья той суровой эпохи.
Мужали в то время рано. Уже в трехлетнем возрасте мальчик по обычаю был посвящен в воины — его посадили на коня, дали в руки оружие. Интересно, что подобный обряд «посажения на конь» также, когда казачку исполнялось три года, сохранялся у станичников вплоть до XX века.
Когда Александру «стукнуло» всего восемь, а его брату Федору — десять, отец отрядил их на княжение в Новгород Великий. Это была, скорее, своеобразная политическая школа: большую часть управленческих функций взяли на себя бояре, а отроки вникали, впитывали как губка науку. Вместе с тем, они закалялись физически, постигали и воинское искусство. И наряду с этим Александр участвует в суде, принимает жалобы, решает споры.
Это важнейшая обязанность князя, в котором люд видел защитника от произвола сильных мира сего. Именно на простых людей сделал ставку князь и в защите Руси от внешних посягательств.
В 1237 году Орден меченосцев объединяется с Тевтонским в новый Ливонский орден. Римский папа Григорий IX благословляет крестоносцев на вторжение на Русь, якобы для обращения жителей в «истинную веру». Это означало полное покорение и стирание русского кода.
План был таков: шведские рыцари с севера занимают берега Невы, а датские и немецкие атакуют с запада и захватывают Изборск, Псков и Новгород.
И вот вторжение, первый этап — Невская битва. Двадцатилетний князь наголову громит шведов.
Согласно преданию, Александр сказал дружине: «Нас не много, а враг силен, но Бог не в силе, а в правде: идите с вашим князем».
В 1242 году от немев был освобожден Псков, а немцы отправились на дно Чудского озера в ходе Ледового побоища, было и немало пленных.
Князь Александр Невский предопределил на многие столетия и геополитический выбор России — разворот ее на Восток. Дальновидный политик понимал, что Запад заберет все, включая душу, тогда как глубинная Азия посягает лишь на малое — некую толику материального в виде дани. Выбор был очевиден.
Есть и еще одна сторона жизнедеятельности святого благоверного князя, что остается во многом за кадром. Александр выступил и в качестве законодателя, дав псковичам «Княж Александрову грамоту», ставшую первоосновой Псковской Судной грамоты XIV-XV веков.
Она, в свою очередь, могла существенно повлиять на Первый общерусский Судебник 1497 года и, опосредованно, на дальнейшее развитие всего русского права. Здесь, видимо, сказался «юридический» опыт, полученный юным Александром в Новгороде.
15 лет тому назад Александр Невский победил в народном голосовании телепроекта, став «Именем России».